L'Oreal scivola a Parigi dopo sospensione guidance 2020

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso l'OREAL alla Borsa di parigi, dove mostra una perdita del 2,11%, dopo aver annunciato la causa delle incertezze legate alla pandemia di coronavirus.La big francese della cosmetica, che ha anche annunciato ildal 21 aprile al 30 giugno,, a dispetto dei recenti segnali di recupero della domanda cinese. Ed ammette che "la diffusione della pandemia in tutte le aree geografiche avrà un impatto superiore a quanto previsto inizialmente".L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del colosso dei cosmetici, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 244,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 237,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 234,6.