L'oppositore di Erdogan conquista Istanbul

(Teleborsa) - Sonora vittoria del 49enne Ekrem Imamoglu, il quale diventa sindaco di Istanbul superando il candidato sostenuto dal presidente turco Erdogan, l'ex premier Binali Yildirim, 63 anni, nella ripetizioni della tornata elettorale che ha chiamato alle urbe dieci milioni e mezzo di cittadini.



Tre mesi dopo il primo round, che aveva visto prevalere Imamoglu per soli 13.700 preferenze e a seguito dell'annullamento del voto per presunte irregolarità, Imamoglu si è ritrovato in testa con il 55% quando erano stati scrutinate i 2/3 della schede. I seggi si sono chiusi alle 16 ora italiana (le 17 in Turchia). Yildirim ha dichiarato senza mezzi termini di riconoscere la vittoria dell'avversario.



