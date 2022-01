L'OPEC+ non sorprende il mercato. Greggio in rialzo

(Teleborsa) - L'OPEC+ (la formulazione allargata dei produttori di greggio che comprende membri del cartello e membri esterni) ha approvato l'aumento di 400.000 barili al giorno previsto per febbraio. Il gruppo si attiene così al suo piano per ripristinare gradualmente la produzione di greggio interrotta durante la pandemia. La decisione non ha sorpreso il mercato, che si aspettava questo esito. Secondo le indicazioni del cartello, la variante Omicron non avrà un impatto pesante sull'economia globale; inoltre, il mercato petrolifero è bilanciato e non c'è bisogno di ulteriori aumenti della produzione.

L'alleanza delle 23 nazioni, guidata da Arabia Saudita e Russia, ha già riavviato circa i due terzi della produzione interrotta nelle prime fasi della pandemia. L'obiettivo dell'OPEC+ è aumentare l'offerta a un ritmo che soddisfi la ripresa dei consumi di carburante e riesca a scongiurare nuovi crolli del mercato.

"C'è una crescente convinzione che mentre la variante Omicron è più trasmissibile rispetto alle varianti precedenti, è meno mortale. Ciò ha contribuito ad alleviare alcune preoccupazioni sulla domanda, anche se dovremo vedere come reagiranno i governi di tutto il mondo man mano che i casi crescono nei loro paesi", hanno affermato gli analisti di ING, in una nota. "La ripresa del mercato petrolifero e le prospettive cautamente ottimistiche della domanda suggeriscono che l'OPEC+ continuerà ad aumentare l'offerta", hanno aggiunto.

Il prezzo del petrolio, già in leggero rialzo, ha registrato un'accelerazione dopo l'annuncio dell'esito della riunione dell'OPEC+. Alle 17.00, i future sul greggio Brent di marzo hanno raggiunto gli 80,22 dollari al barile, in incremento di 1,24 dollari o dello 1,56%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di febbraio scambiano in aumento di 1,17 dollari, o dell'1,58%, a 77,28 dollari al barile.