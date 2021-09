L'OPA di Castor Bidco su Cerved va in porto: titolo verso delisting

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Si chiude con un successo l'OPA su Cerved Group, lanciata da Castor Bidco, veicolo finanziario della Ion Capital di Andrea Pignataro. E' stata infatti superata la soglia minima di adesioni (66,67%) per poter puntare al lancio di un'offerta residuale ed al delisting del titolo dal mercato.



Dai dati provvisori annunciati da Intesa Sanpaolo, in qualità di intermediario incaricato della raccolta, emerge che a conclusione del periodo di offerta, il 9 settembre 2021, sono state portate in adesione 154.072.594 Azioni Cerved, pari al 78,9% del capitale sociale.



Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta risulta avverata la Condizione Soglia, relativa al raggiungimento di una partecipazione diretta e/o indiretta almeno pari al 66,67% del capitale sociale dell'Emittente che consente all'Offerente di disporre di diritti di voto sufficienti per approvare la delibera di Fusione funzionale al Delisting.



Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, la soglia del 90% del capitale non è stata superata e pertanto il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni è pari a 10,20 euro per azione, che sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 16 settembre 2021. Va ricordato che, nel caso di superamento di tale soglia, il prezzo sarebbe stato elevato a 10,50 euro.



Sulla base di questo corrispettivo, Castor Bidco pagherà 1,57 miliardi per rilevare le azioni Cerved, che potrebbe salire fino a massimi 2 miliardi nel caso di esercizio del diritti di recesso per chi non ha aderito all'OPA.