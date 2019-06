L'Italia è indietro per export di prodotti hi-tech

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nella classifica mondiale delle. Il paese si colloca solo alsu una classica che include i 20 maggiori esportatori, con una. È quanto emerge dallo studio "La competitività tecnologica dell'Italia a livello globale: una sfida ancora aperta" a cura dellsull'Italia nella Competizione Tecnologica Internazionale pubblicato sulla rivista Energia Ambiente e Innovazione.Il nostro paese in questo modo si trova dietro a player di minori dimensioni come Paesi Bassi (2,6%) e Belgio (2%) e. A livello mondiale, il report evidenzia, un consolidamento dell'area asiatica (che copre quasidel comparto) ed anche un forte arretramento degli, con una, attestandosi su valori di poco inferiori al 10%.L'Italia sconta l'effetto della crisi economica e della, che ha provocato un arretramento in quasi tutti i settori dell'hi-tech: laè scesa dal 6,5% al 4,5%, ladal 3,8% al 3,2%,dal 3,7% al 2,7%, mentreè rimasta stabile al 3,4%. L'unica eccezione positiva èche ha registrato un balzo in avanti dal 4,8% al 6,8%."La sfida non è ancora persa se verranno attuate politiche in grado di modificare la struttura del sistema produttivo, potenziando la filiera dell'hi-tech", sottolineano, i ricercatori ENEA che hanno curato il report.Secondo lo studio, un reale miglioramento della posizione competitiva dell'Italia nei mercati dell'high-tech potrà realizzarsi solo attraverso una, attualmente ancora troppo sbilanciata verso settori di tipo tradizionale, prevedendodell'industria nazionale nelle filiere dell'alta tecnologia.