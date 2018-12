L'IPO Softbank sbanca e irrompe alla Borsa di Tokyo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brilla, chedomanidopo un'IPO record da 20,5 mld di euro. Un'altra colomba che spunta dal cilindro di Masayoshi Son, il Warren Buffet di origini coreane, che in un momento difficile per i titoli tecnologici riesce a chiudere la seconda IPO più grande della storia, dopo quella già messa a segno da Alibaba.L'ingresso sul mercato giapponese delle attività di telefonia mobile operate da Softbank, dunque, porta con sé l'impronta di Son, che lasciando vuota la casella relativa al range di prezzo preliminare e fissando il, è riuscito ad attirare una domanda tale da, portando il, 20,5 miliardi di euro, 23,4 miliardi di dollari.Laha sorpreso gli analisti, convinti che i prezzi richiesti per le azioni fossero troppo alti per l'apertura ad un mercato già saturo e pronto ad affrontare una nuova guerra dei prezzi nel 2019. Una vittoria per Son, che vede Softbank irrompere sul mercato del Sol Levante con un, ben sopra la rivale KDDI.