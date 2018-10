L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso (-3,86%), giornata in discesa per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 55.973,85 perdendo 2.183,55 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'indice tecnologico dell'Area Euro che scivola a quota 486,59, dopo un avvio di sessione a 499,43.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, aggressivo ribasso per STMicroelectronics, che passa di mano in perdita del 4,70%.



Tra le mid-cap italiane, composto ribasso per Reply, in flessione dell'1,15% sui valori precedenti.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, retrocede Sesa, con un ribasso dell'1,35%.



Tentenna Eurotech, che cede lo 0,82%.



