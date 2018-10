L'Indice delle società High Tech italiane interrompe la serie di cinque ribassi consecutivi (+1,54%)

(Teleborsa) - Guizzo per l'indice delle società High Tech italiane che non si cura dell'andamento in rosso dell'EURO STOXX Technology.



Il comparto tecnologico a Milano ha aperto la giornata a quota 52.111,29, con uno scatto di 827,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice tecnologico dell'Area Euro, che arretra a quota 472,82, dopo una partenza a 471,22.



Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, apprezzabile rialzo per Stmicroelectronics, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.







