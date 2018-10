L'indice delle società assicurative mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,36%), scambi in positivo per Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Buona tenuta per il settore assicurativo italiano che evidenzia un andamento poco migliore dell'EURO STOXX Insurance.



Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.532,38, in rialzo dello 0,36% rispetto alla vigilia, in raffronto al comparto assicurativo dell'Area Euro che consolida su 261,38.



Nel listino principale, modesto recupero sui valori precedenti per Poste Italiane, che passa di mano in progresso dello 0,74%.



Resistente Unipol, che segna un piccolo aumento dello 0,62%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, apprezzabile rialzo per Cattolica, in guadagno dell'1,01% sui valori precedenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA