L'indice delle aziende sanitarie in tono rialzista (+0,76%)

(Teleborsa) - Andamento positivo per il comparto sanitario italiano, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'EURO STOXX Health Care.



Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 145.783,38 per portarsi ora a quota 146.511,23, con un guadagno di 1.107,71 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto sanitario dell'Area Euro prosegue in forte rialzo a 785,17, dopo aver avviato la seduta a 770,65.



Nel listino principale, allunga timidamente il passo Recordati, che tratta con un modesto progresso dello 0,90%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, balza in avanti Amplifon, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,42%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, rialzo per Pierrel, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,05%. © RIPRODUZIONE RISERVATA