L'indice del settore alimentare italiano in territorio positivo (+1,31%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 85.607,08 in aumento di 1.113,93 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Alimentare europeo prosegue con cautela a 538,36, dopo aver avviato la seduta a 537,47.



Tra i titoli del FTSE MIB, avanza Campari, che guadagna bene, con una variazione dell'1,47%.



Tra le mid-cap italiane, si muove in avanti Parmalat, che sta portando a casa un misero +0,72%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, seduta decisamente positiva per Valsoia, che tratta in rialzo del 2,16%.



Denaro su Centrale del Latte D'Italia, che registra un rialzo dell'1,11%.