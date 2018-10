L'indice dei titoli bancari in Italia è di poco in territorio negativo (-0,67%), perde molto Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal comparto bancario a Piazza Affari. Si muove in territorio negativo l'EURO STOXX Banks.



Il settore bancario italiano ha iniziato gli scambi a quota 8.443,13, in calo di 56,59 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice bancario europeo vale 101,37, dopo aver aperto a 102,18.



Nel listino principale, ribasso per Fineco, che presenta una flessione dell'1,86%.



Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell'1,80%.



Dimessa Intesa Sanpaolo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice bancario, affonda sul mercato Credito Valtellinese, che soffre con un calo del 2,97%.



Soffre Credem, che evidenzia una perdita dell'1,83%.



Preda dei venditori Banca Popolare di Sondrio, con un decremento dell'1,48%.