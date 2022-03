L'Europa scende dopo il rally. Tornano a salire petrolio e gas

(Teleborsa) - Si muove in calo Piazza Affari, così come gli altri mercati europei, dopo il balzo della vigilia sostenuto dall'ottimismo per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Gli investitori sperano in una tregua che possa allentare la pressione sui prezzi e rendere meno veloci i tempi della stretta monetaria avviata dalle varie banche centrali.

Sul mercato valutario, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,112. Nel corso della giornata saranno diffusi vari dati macroeconomici. Sono attesi inoltre gli interventi di parecchi banchieri centrali. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.921,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 105,7 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,14%.



Tra gli indici di Eurolandia preda dei venditori Francoforte, con un decremento dell'1,35%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; si concentrano le vendite su Parigi, che soffre un calo dell'1,08%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,83%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 27.402 punti, in calo dello 0,82%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+0,98%), Telecom Italia (+0,92%), Leonardo (+0,89%) e Generali Assicurazioni (+0,71%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -3,45%.



Crolla Pirelli, con una flessione del 2,87%.



Vendite a piene mani su Interpump, che soffre un decremento del 2,64%.



Pessima performance per Iveco Group, che registra un ribasso del 2,59%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fincantieri (+3,17%), Rai Way (+2,29%), Seco (+1,76%) e B.F (+1,42%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -4,20%.



Vendite su Banca MPS, che registra un ribasso del 3,18%.



Sessione nera per De' Longhi, che lascia sul tappeto una perdita del 3,07%.



In perdita Credem, che scende del 2,87%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Mercoledì 30/03/2022

00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,3%; preced. 1,1%)

09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 7,6%)

09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,8%)

10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -2%)

11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso 9 punti; preced. 14 punti).