30 Aprile 2021

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.



Sul mercato valutario, lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,21. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.770,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 64,51 dollari per barile.



Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +105 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%.



Nello scenario borsistico europeo bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,52%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,21%, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.277 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.578 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Telecom Italia, con un progresso del 3,48%.



Incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 2,65%.



In primo piano Tenaris, che mostra un forte aumento del 2,28%.



Tonica Banca Generali che evidenzia un bel vantaggio dell'1,51%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,20%.



Sostanzialmente debole ENI, che registra una flessione dello 0,98%.



Si muove sotto la parità Unipol, evidenziando un decremento dello 0,82%.



Contrazione moderata per Generali Assicurazioni, che soffre un calo dello 0,63%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Popolare di Sondrio (+2,73%), Maire Tecnimont (+2,59%), Italmobiliare (+1,71%) e Zignago Vetro (+1,16%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Piaggio, che continua la seduta con -4,28%.



In apnea Mediaset, che arretra del 2,62%.



Sottotono UnipolSai che mostra una limatura dello 0,92%.



Deludente Esprinet, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.