L'Europa resta al palo

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.950,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,97%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,21%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,36%, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 19.998 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 21.839 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,47%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,02%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+1,53%), sanitario (+0,84%) e chimico (+0,64%).Nel listino, i settori viaggi e intrattenimento (-1,46%), telecomunicazioni (-0,94%) e assicurativo (-0,87%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, svetta DiaSorin che segna un importante progresso del 2,18%.Ben impostata STMicroelectronics, che mostra un incremento dell'1,70%.Tonica Moncler che evidenzia un bel vantaggio dell'1,00%.Sostanzialmente tonico Ferrari, che registra una plusvalenza dello 0,91%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -1,72%.Leonardo scende dell'1,54%.Calo deciso per Telecom Italia, che segna un -1,27%.Sotto pressione Saipem, con un forte ribasso dell'1,26%.Al Top tra le azioni italiane a, Datalogic (+1,71%), Saras (+1,39%), Sesa (+1,17%) e SOL (+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Autogrill, che prosegue le contrattazioni a -2,84%.Crolla RCS, con una flessione del 2,45%.Soffre Enav, che evidenzia una perdita del 2,09%.Preda dei venditori Maire Tecnimont, con un decremento dell'1,92%.