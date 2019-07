L'Europa resta al palo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia dopo il finale cauto di Wall Street.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,126. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.413,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a -0,07%.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +192 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,61%.piatta Francoforte, Londra avanza dello 0,35%, senza spunti Parigi che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share, che si posiziona a 24.130 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,04%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori vendite al dettaglio (+0,55%), beni per la casa (+0,52%) e bancario (+0,51%).Nel listino, i settori automotive (-1,20%), servizi finanziari (-0,63%) e telecomunicazioni (-0,43%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+1,25%), Unicredit (+0,91%), Moncler (+0,74%) e Ferrari (+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con -3,56% dopo il "sell" di Goldman Sachs.Seduta pesante per Pirelli, che crolla del 2,49%.Sotto pressione Exor, che accusa un calo dell'1,23%.Tentenna Azimut, che cede lo 0,68%.Al Top tra le azioni italiane a, Tinexta (+2,70%), Biesse (+2,48%), Brunello Cucinelli (+2,04%) e Carel Industries (+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salini Impregilo, che prosegue le contrattazioni con un -2,84% dopo la nuova offerta per Astaldi.Sensibili perdite per Banca MPS, in calo del 2,51%.Scivola Saras, con un netto svantaggio dell'1,33%.In rosso Piaggio, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%.