L'Europa cede alle vendite. Piazza Affari resiste

(Teleborsa) -, seguendo l'andamento incerto dei futures statunitensi. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,082. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.700,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,02%), che ha toccato 24,24 dollari per barile.Torna a salire lo spread, attestandosi a +237 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,84%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,58%. Trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia. Vendite su Parigi, che registra un ribasso dell'1,25%., con il FTSE MIB che si attesta a 17.467 punti.In luce sul listino milanese i comparti vendite al dettaglio (+3,97%), sanitario (+2,87%) e costruzioni (+2,35%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti tecnologia (-1,43%) e utility (-0,60%).di Milano, troviamo Recordati (+3,96%), Fineco (+3,69%), Diasorin (+3,20%) e Buzzi Unicem (+2,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -2,04%.Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita dell'1,50%.Sotto pressione Exor, che accusa un calo dell'1,28%.Sostanzialmente debole Enel, che registra una flessione dello 0,77%.del FTSE MidCap, MARR (+8,59%), OVS (+5,02%), Garofalo Health Care (+4,73%) e Carel Industries (+2,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Piaggio, che prosegue le contrattazioni a -3,82%.Tonfo di ASTM, che mostra una caduta del 2,53%.Lettera su doValue, che registra un importante calo del 2,13%.Scivola IREN, con un netto svantaggio dell'1,93%.