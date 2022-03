L'Europa azzera le perdite, si guarda a nuovi negoziati Russia-Ucraina

(Teleborsa) - Passano in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia, mentre cresce l'attesa degli investitori per i nuovi negoziati odierni tra Russia e Ucraina, per arrivare a un cessate il fuoco. I listini azionari europei tentano così il rimbalzo alle perdite devastanti della vigilia, con la piazza di Milano in caduta di oltre 4 punti percentuali.

Sul mercato valutario, lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,11 nonostante il nuovo record dell'inflazione registrato nell'Eurozona. Perde terreno l'oro, che scambia a 1.923,8 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,07%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+4,55%), che raggiunge 108,1 dollari per barile: gli USA e i paesi dell'AIE hanno messo sul mercato 60 milioni di barili delle loro scorte.



Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +158 punti base, aumentando di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,54%.



Tra le principali Borse europee si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,56%, in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,79%; bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,70%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,30%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 26.686 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Prysmian (+5,33%) sulla scia dei risultati annunciati la vigilia.



Acquisti a piene mani su Pirelli, che vanta un incremento del 3,15%.



Effervescente Azimut, con un progresso del 3,04%.



Incandescente Tenaris, che vanta un incisivo incremento del 2,93% sostenuto dai rincari dei prezzi del petrolio.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin, che prosegue le contrattazioni a -3,43%.



Sotto pressione A2A, che accusa un calo del 3,11%.



Scivola Hera, con un netto svantaggio dell'1,47%.



In rosso Terna, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Saras (+4,22%), Reply (+3,64%), Banca MPS (+3,26%) e Sesa (+3,11%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -2,84%.



Spicca la prestazione negativa di Piaggio, che scende dell'1,98%.



FILA scende dell'1,95%.



Calo deciso per Anima Holding, che segna un -1,77%.