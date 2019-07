L'Europa azzera i guadagni. Maglia nera a Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che annullano i vantaggi iniziali per portarsi poco sotto la parità attorno al giro di boa.Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,48%.Lo Spread peggiora, toccando i +198 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,61%.senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 23.619 punti, in netto calo dell'1,71%. Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1,5%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+1,57%) e chimico (+0,44%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti bancario (-2,61%), utility (-2,51%) e assicurativo (-2,13%).Tra idi Milano, in evidenza STMicroelectronics (+1,91%) e Pirelli (+0,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su UBI Banca, che continua la seduta con -4,48%.In caduta libera Banco BPM, che affonda del 4,11%.Pesante Hera, che segna una discesa di ben -3,49 punti percentuali.Seduta drammatica per BPER, che crolla del 3,32%.del FTSE MidCap, Brembo (+1,09%) e SOL (+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -5,04%.Sensibili perdite per Mondadori, in calo del 4,43%.In apnea Credito Valtellinese, che arretra del 3,73%.Tonfo di Datalogic, che mostra una caduta del 3,25%.