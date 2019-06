L'Europa ai nastri di partenza. Piazza Affari splende di luce propria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, rimasti tutti alquanto prudenti in attesa della decisione del Fomc sui tassi, prevista per questa sera.Stabile sulla piazza di New York lo S&P-500.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,21%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.345 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 53,84 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +241 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,12%.resta vicino alla parità Francoforte (-0,13%), sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,53%, e piatta Parigi, che tiene la parità.A Milano, chiude in deciso rialzo il FTSE MIB (+2,46%), che raggiunge i 21.134 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 23.141 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,96%), come il FTSE Italia Star (0,9%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,79 miliardi di euro, con un incremento del 92,46%, rispetto ai precedenti 1,45 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,87 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 293.787, rispetto ai precedenti 173.600.Su 205 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 75 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 115 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 15 azioni del listino milanese.In buona evidenza a Milano i comparti bancario (+1,88%), tecnologia (+1,83%) e chimico (+1,38%).Nel listino, i settori alimentare (-1,72%), materie prime (-1,19%) e vendite al dettaglio (-1,06%) sono stati tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Banco BPM (+4,19%), UBI Banca (+2,83%), Prysmian (+2,33%) e STMicroelectronics (+2,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Diasorin, che ha chiuso a -2,61%.Preda dei venditori Campari, con un decremento dell'1,96%.Si concentrano le vendite su Tenaris, che soffre un calo dell'1,21%.Vendite su Italgas, che registra un ribasso dell'1,14%.del FTSE MidCap, Anima Holding (+7,89%), Banca Ifis (+3,92%), Banca MPS (+2,76%) e Piaggio (+2,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Tinexta, che ha archiviato la seduta a -2,97%.Lettera su Ascopiave, che registra un importante calo del 2,36%.Seduta negativa per doBank, che mostra una perdita dell'1,94%.Sotto pressione Cerved Group, che accusa un calo dell'1,66%.