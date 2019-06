L'Eurogruppo approva il bilancio della Zona Euro

(Teleborsa) - Via libera dell'Eurogruppo al bilancio della Zona Euro. L'accordo fra i Paesi del blocco della moneta unica è stato trovato dopo una riunione fiume durata almeno dieci ore.I negoziati, a quanto sembra, non avrebbero approfondito la questione della tipologia e del livello di finanziamento.



"Abbiamo trovato un accordo sugli elementi fondamentali della struttura e della governance del bilancio della zona euro", ha confermato un tweet del Ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire.



"Per la prima volta - ha aggiunto - inizieremo a pensare al futuro come un blocco coerente ed a coordinare le nostre politiche economiche".





© RIPRODUZIONE RISERVATA