L'Euro scommette su accordo Vertice UE: vicino a massimi 4 mesi su dollaro

(Teleborsa) - La settimana parte all'insegna del, che si porta a quota(+0,34%), moltodi 1,1452 USD raggiunti mercoledì scorso, 15 luglio 2020.La nottata era apparsa incerta per la valuta europea, che perdeva terreno sul biglietto verde, a causa delleandato avanti ad oltranza per tutta la notte. Ma il mercato ora sembra più ottimista sulla possibilità di giungere ad un accordo di massima.I leader dell'UE stanno cercando di trovare la quadra sulda 750 miliardi di euro, che vede contrapposti ie glisulla misura dei prestiti a fondo perduto. Il punto cruciale al momento è trovare unfra idi euro in prestiti a fondo perduto indicati dai Paesied iproposti dagli, fra cui l'Italia, che otterrebbe così ben 70 miliardi di aiuti a fondo perduto.Ma la questione è soprattutto politica e di lungo periodo, perché aprirebbe la strada ad una futura unione fiscale, completando quel pòrocesso di unificazione per lungo tempo rimasto "in sospeso".Unal'ha definita il Presidente del Consiglio europeo, che ha proposto diFrattanto, si attendono nuoviall'economia anche dall'altra parte dell'Oceano. Ildovrebbe avviare questa settimana la discussione su un. Il tutto mentre l'epidemia continua ad imperversare ed ha cosretto una serie di Stati a tornare in lockdown (a rischio anche la Florida).