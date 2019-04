L'esplorazione di Marte e la Space Economy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si tiene nei giorni 11 e 12 aprile la seconda edizione della conferenza "" dedicata allo sviluppo e alle ricadute industriali e civili delle tecnologie volte all'esplorazione di Marte e in generale alla crescita dellasul territorio lombardo.La conferenza, ospitata, è promossa dain collaborazione cone il patrocinio delle, dellae di(federazione associazioni scientifiche e tecniche) di Milano.In programma gli interventi di Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale tedesca (DLR), Thales Alenia Space, MIT di Boston, Aeronautica Militare Italiana, Università di Chieti e Politecnico di Torini, e di una serie di società attive nel settore spaziale quali le italiane Argotec, Kayser Italia, Trans-Tech, la statunitense 4th PLANET LOGISTICS, la londinese Xtend Design, la francese SpaceMedex, l'olandese SEMiLLA IPSTAR/MELiSSA. La sessione pomeridiana di venerdì 12 sarà dedicata ai programmi di studio e ricerca condotti da team universitari italiani e alla consegna dei "Mars to Earth Awards".Parte ancora una volta dalla Lombardia la sfida verso il futuro dell'esplorazione spaziale, che si accompagna a nuovi brevetti e soluzioni multidisciplinari traducibili in prodotti innovativi destinati a trovare pratica utilizzazione nella quotidianità. Protagonisti di questo futuro fatto di innovazione tecnologica sono le imprese, anche di piccole dimensioni, in grado o che vogliano ritagliarsi un ruolo nel comparto spaziale, dove per ogni euro investito ne rende fino a cinque. Tra le testimonianze della due giorni ci sarà quella della, divisione spaziale del gruppo Meggiorin di Brescia, che proprio vent'anni fa, il 28 aprile 1999, mandava in orbita il primo satellite privato.