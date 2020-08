© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha scritto alla compagnia aereaper contestare leanti Covid-19, attualmente in vigore, disposte dal Governo italiano a protezione della salute dei passeggeri.L'Ente afferma di aver riscontrato che la compagniaper limitare il rischio sanitario derivante dal coronavirus a bordo degli aeromobili in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali. "Non solo non viene osservatotra i passeggeri - precisa l'ENAC - ma anche lea tale distanziamento sono".L'ENAC ha, pertanto,che, qualora dovessero persistere tali violazioni, disporrà un provvedimento di, con la conseguenza che il riempimento dell'aeromobile sarebbe consentito solo finoNel caso in cui venissedegli obblighi previsti dalle norme nazionali, l'ENAC sarà costretto ad applicare quanto previsto dal Codice della navigazione (art. 802 - divieto di partenza) e a imporre ladi trasporto aereo negli scali nazionali, chiedendo al vettore di provvedere, contestualmente, alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di titolo di viaggio.