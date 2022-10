L'Ecopillola di Andrea Ferretti: Dalla Truss a Sunak, ma che succede in Gran Bretagna?

(Teleborsa) -è al centro dell'ultimai, economista e docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli, che cerca di spiegare cosa è accaduto in Gran Bretagna, per trarre dagli accadimenti inglesiL'economia inglese non appare in gran forma: il2022 è scivolato in territorio negativo (-0,1%) e potrebbe essere l'inizio di un periodo di recessione.si muove ormai intorno al 10%, mentre il debito pubblico ha raggiunto il 104% delPIL (era al 77% nel 2018).Il 23 settembre l'ex Premier Liz Truss, per dare uno shock alla crescita inglese, ha presentato unaper 45 miliardi, il più forte taglio delle tasse dal 1972. Fra le varie misure previste nella Manovra, la riduzione dal 45% al 40% dell'aliquotaquelli oltre le 150 mila sterline, ma anche la conferma dell'aliquota al 19%, che il governo Johnson invece aveva già deciso di elevare al 25% dal 2023.Dopo questo piano: i mercati sono entrati in fibrillazione, con massicceche hannocoinvolto anche i fondi pensione inglesi;verso l'altro, contagiando anche i tassi interesse sui mutui di 5 milioni di famiglie inglesi. In pochi giorni la borsa ha perso il 10%,posizionandosi vicino alla parità con il dollaro, e la Banca Centrale d'Inghilterra è stata costretta ad intervenire con un massiccio programma di acquisto i titoli di Stato per 65 miliardi di pound.Essenzialmente hanno concorso. Ilmotivo è di natura economica: la- così l'hanno chiamata gli inglesi - composta di 45 miliardi di tagli alle tasse e 60 miliardi di ulteriore spesa per calmierare l'emergenza energetica, è stata presentatafinanziaria specifica, di conseguenza i mercati hanno ritenuto che l'intera manovra fosse finanziata in deficit, ossia a spese di un debito pubblico già in forte accelerazione. Ilmotivo è di natura essenzialmente sociale:i affinché la ricchezza arrivi anche alle classi più povere, nel momento in cui in Inghilterra si accentuano gli scioperi per ottenere rivendicazioni salariali anche minime,(da evidenziare, a questo proposito, che la manovra della Truss prevedeva anche la cancellazione del tetto agli stipendi dei banchieri del City). Ilmotivo è invece di natura più emozionale: oggi l'ultima cosa che deve fare un Paese pesantemente indebitato ècon mosse politico-economiche azzardate e insostenibili, ancora più grave se, come ha fatto la signora Truss, sidei mercati già stressati da uno scenario di emergenze multiple.