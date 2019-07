L'EASA mette in guardia le compagnie sulla tenuta degli A380

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ha pubblicato una direttiva che mette in guardia le compagnie utilizzatrici dell'sulla tenuta strutturale nella zona del longherone esterno dell'ala posteriore.L'A380, prodotto a partire dal 2005 è un quadrimotore a doppio ponte con una portata di 525 passeggeri nella comune configurazione a classi. L'airbus è attualmente utilizzato da importanti compagnie aeree qualiLa nota, che sarebbe limitata alle sole, sottolinea che la situazione potrebbe compromettere l'integrità strutturale delle ali di questi velivoli. L'EASA inoltre non esclude che il pericolo potrebbe espandersi includendo altri aeromobili.Airbuse si è attivata pianificando l'emissione di un bollettino di istruzioni su come somministrare i test necessari al completamento dell'ispezione, che richiede l'uso di test ultrasonici phased-array.