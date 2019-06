L'asse Ascopiave-Hera mette il turbo alle utility di Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima performance del comparto utility i cui titoli quotati a Piazza Affari si collocano in cima al principale paniere FTSE MIB. Il(DJ Stoxx UE +2,77%) guadagna oltre 3 punti percentuali.Tra i player del benchmark, si mette in evidenza Italgas con un +3,99% che di recente ha presentato il piano strategico al 2025, seguita da Enel +3,54% e Terna +3,63%. Rialzi di oltre il 3% sono registrati anche da A2A e Snam.A fare da assist all'intero comparto è la notizia diffusa in mattinata: conclusa la partnership commerciale, attraverso la joint venture EstEnergy tra Ascopiave e Hera,e con un. Con questa operazioneed, diventando il primo operatore nel Nord-Est con 775.000 PDR gestiti e un Ebitda aggiunto di 15,9 milioni di euro.Il mercato ha apprezzato l'accordo tanto che il titolo Ascopiave balza del 4,8% ed Hera del 2,22%.