L'Asia ci prova: mercati rimbalzano su speranze nuovi aiuti

(Teleborsa) -, dopo il lunedì drammatico dei mercati finanziari mondiali. Un rimbalzo che probabilmente è di natura tecnica, dovuto a, anche seanche sul lancio didai minimi, con quelli suiche sono più che raddoppiati. Ilè rimbalzato con ilche guadagna circa il 7% a 36,70 dollari mentre ilavanza del 6,6% a 33,18 usd/b.Latenta un recupero parziale, dopo le consistenti perdite incassate ieri, con l'indice Nikkei che termina in rialzo dello 0,85% a 19.867 punti, mentre il Topix è risalito a 927 punti (+1,25%). Più compostache termina con un +0,42%.In rimonta anche le, dopo che il Premier, la città dove ha avuto origine l'epidemia di Coronavirus.segna un +1,69%, mentre è più sacrificatamette a segno un progresso del 2,69%. Prudente(+0,24%).Stessa impostazione per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche viaggia in rialzo dell'1,69%, seguita da+2,22%,+2,62%,+2,88% e+1,18%.E' rimasta chiusa la borsa indiana di, mentre risale(+2,98%).