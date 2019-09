L'archivio ENEA dei microrganismi tra le eccellenze della ricerca europea

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La raccolta dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile è infatti entrata a far parte di, la più grande infrastruttura europea di ricerca dedicata alla salvaguardia della biodiversità microbica, la conservazione e la distribuzione dei microorganismi.La collezione microbica ENEA è composta dae sarà presentata per la prima volta alla Casaccia il 27 settembre in occasione dell'Alla sua creazione hanno lavorato nel corso degli anniche hanno raccolto da ambienti diversi microorganismi e consorzi microbici dalle: dalla salute delle piante coltivate alla degradazione di contaminanti ambientali, dalla produzione di biomolecole per usi industriali, energetici e alimentari a nuovi prodotti per il restauro del patrimonio artistico.Oltre a batteri e funghi, laper la produzione di molecole bio-based nei settori nutraceutico, cosmeceutico, farmaceutico e per la chimica verde. Non manca unche potrà esser usato in campo biomedico, soprattutto per lo sviluppo di vaccini innovativi, sistemi di diagnostica e la somministrazione mirata di farmaci in campo oncologico.", sottolinea Annamaria, responsabile del Laboratorio Sostenibilità, Qualità e Sicurezza delle Produzioni Agroalimentari ENEA.. Per questo la comunità scientifica internazionale si è attivata perche rappresenta uno strumento di eccellenza, una, in linea con la Convenzione sulla Biodiversità e con le finalità dell'infrastruttura MIRRI. La promozione della nostra collezione in occasione dell'Open Day 2019 - conclude Bevivino - risponde a pieno a queste esigenze".