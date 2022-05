L'appello dei presidi: "Via mascherine agli esami di terza media e maturità"

(Teleborsa) - Sono 19.666 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di tamponi con il tasso di positività che scende al 9,9%. 105 le vittime. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 2.449 contagi, seguita da Lazio (+2.441), Campania (+2.113), Sicilia (+1.710) e Puglia (+1.609).

"La curva epidemica da Covid-19 in Italia appare nettamente in discesa rispetto alle ultime settimane e l'epidemia è in netto miglioramento", un andamento "presente anche negli altri Paesi europei. In tutte le regioni italiane i casi sono nettamente in diminuzione ed in tutte le fasce d'età, anche tra le più giovani tra 10 e 19 anni". Lo afferma Anna Teresa Palamara, direttrice del dipartimento Malattie infettive dell'Iss, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento del Covid-19.

Intanto, in vista degli esami di terza media e di maturità con obbligo per gli studenti di indossare la mascherina, arriva l'appello dei presidi che trova il sostegno del sottosegretario all'Istruzione Barbara Floridia: "Concordo con Pierpaolo Sileri sulla possibilità di far tenere gli esami di terza media di maturità senza l'obbligo di mascherine per gli studenti. Le scuole si sono dimostrate - nei mesi difficili che ci stiamo lasciando alle spalle - luoghi sicuri, soprattutto grazie alla capacità della comunità scolastica di attenersi alle regole. Fermo restando che la decisione finale spetta al ministero della salute ed alle autorità sanitarie, ritengo sia il momento che anche a scuola si possa accedere senza mascherine e fruire liberamente di tutti gli spazi di cui i nostri ragazzi sono stati privati".

Intanto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo. "La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo", ha dichiarato il Ministro Speranza.