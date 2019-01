Nissan-Renault, Saikawa: l'alleanza non è a rischio per l'arresto di Ghosn

"L'alleanza Nissan-Renault non è in pericolo". Lo ha detto l'Amministratore delegato della casa d'auto giapponese Hiroto Saikawa, in un'intervista ad AFP, parlando dell'arresto di Carlos Ghosn.



Il numero uno di Nissan, accusato lo scorso novembre di frode fiscale per mancata dichiarazione dei compensi percepiti nel quinquennio 2010-201, è ancora in stato di detenzione, essendo stato colpito anche da altri capi d'accusa, e riferirà domani dinanzi al tribunale in un'udienza finalizzata a chiarire innanzi tutto le ragioni dell'arresto.



E mentre sulla vicenda giudiziaria, Hiroto non ha voluto fare altri commenti, il manager ha assicurato che l'obiettivo è ora concentrarsi sulla "stabilizzazione" della compagnia. Ultimo aggiornamento: 13:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA