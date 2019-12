L'Africa occidentale dice addio al franco CFA

(Teleborsa) - Da luglio del prossimo anno il franco CFA scomparirà. La moneta, simbolo del passato coloniale francese in Africa, lascerà il posto a una nuova valuta unica che si chiamerà ECO, ancorata all'euro.



A dare l'annuncio Alassane Ouattara, presidente della Costa d'Avorio, in una conferenza congiunta ad Abidjan al fianco del presidente francese Emmanuel Macron. "Troppo spesso la Francia è vista come se avesse una visione egemonica e colonialista, che c'è stata - ha ammesso Macron - ed è stato un errore grave, una colpa della Repubblica". Per l'inquilino dell'Eliseo, la fine del franco CFAcfa, porrà termine "a tutte le illazioni su questa moneta".