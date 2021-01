(Teleborsa) - L'Aeroporto di Reggio Calabria si interfaccia con la Polonia per sviluppare prospettive di rilancio. E' previsto per giovedì 28 gennaio alle 15 in videoconferenza l'incontro promosso da Fabio Putortì, presidente di MITI Unione del Sud e Comitato pro-aeroporto dello Stretto.



All'incontro parteciperanno i rappresentanti istituzionali del distretto polacco di Rzeszów e della società di gestione dell'aeroporto internazionale di Rzeszów, insieme ai rappresentanti di Regione Calabria e Comune di Reggio Calabria, Società di gestione degli aeroporti calabresi Sacal e Camera di Commercio di Reggio Calabria.



L'incontro mira a raggiungere un accordo per l'apertura di un collegamento aereo tra la Città di Rzeszów e l'Area dello Stretto, nell'ottica di una collaborazione in ambito turistico e commerciale. L'aeroporto di Rzeszòw dista un'ora e mezza di auto da Cracovia



