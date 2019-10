L'Aeroporto di Fiumicino rafforza legame con l'Argentina con assaggio della cucina tipica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che unisce i cieli e ledei due Paesi. E' questo il senso di una iniziativa lanciata oggi presso l'Aeroporto di Fiumicino: unche da oggi eallieterà i passeggeri in partenza e in transito dalldello scalo Leonardo da Vinci.L'iniziativa, frutto della collaborazione tra l'in Italia,, conferma lo stretto legame che unisce Italia e Argentina, avviato lo scorso anno con la donazione di un'opera di Alejandro Marmo.L'iniziativa va poi afra i due Paesi, testimoniate anche dai dati del traffico aereo: neglic'è stato un costante aumento dei volumi che hanno raggiuntonei primi 8 mesi del 2019, con unarispetto allo stesso periodo del 2016. Dal Leonardo Da Vinci partonoche collegano Roma con Buenos Aires operati dae daLasarà la location dove i viaggiatori potranno deliziare il loro palato con alcuni, rivisitati dalle sapienti mani deglie il maestro pasticcere, che coniugheranno l'eccellenza dei prodotti DOC della cucina italiana alle ricette tipiche argentine."Si tratta di un ulteriore tassello che conferma il rapporto di sinergia che si è venuto a creare tra Italia e Argentina", sottolinea l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma,, spiegando che per l'iniziativa è stata scelta una location "di cui siamo orgogliosi, la Plaza Premium Lounge, una sala a elevato comfort, con servizi aperti a tutti i passeggeri che ha come peculiarità quella di offrire una scelta gastronomica di qualità grazie alla presenza di prodotti italiani DOC. Oltre ad ospitare ogni giorno passeggeri provenienti dai paesi del Sud America".La General Manager di Plaza Premium Lounge,ha detto che questo evento "testimonia una relazione che si va rafforzando nell'interesse primario dei passeggeri dell'aeroporto Leonardo da Vinci e che conferma ancora una volta il rapporto di amicizia e vicinanza tra i due Paesi". "I passeggeri provenienti dal Sud America - ha aggiunto - rappresentano per la nostra lounge una percentuale davvero significativa e in costante crescita"."Siamo lieti di essere qui oggi insieme all'addetto Economicoe la responsabile dell'Ufficio Promozione e Turismo,, e accogliere gli ospiti a questa importante manifestazione di promozione turistica ed enogastronomica argentina", ha concluso l'Teleborsa ha intervistato anche, Responsabile Marketing e Sviluppo Prodotto di AdR,"Questo evento è un, che si intersecano da moltissimi anni e non sta certo a me ricordare quanto unisca in termini di storia l'Italia all'Argentina, unite anche daiche ogni anno si muovono tra Buenos Aires", ha commentato il manager di AdR, che definiscePasquini ha spiegato che lae questa esperienza mette al centro il suolo, il green, la sostenibilità, che "sono elementi chiave del credo di Aeroporti di Roma".L'evento - ha sottolineato - conferma, che resta al centro, per consentirgli di vivere un'esperienza piacevole di viaggio.