L'A400M effettua il primo test per il rifornimento in volo di un elicottero

(Teleborsa) - L'aereo da trasporto di nuova generazioneha compiuto con successo una prima serie di, nello specifico con un H225M. Nel corso di quattro voli, operati in condizioni diurne nel sud della Francia, l'A400M ha eseguito. I test sono stati eseguiti sotto il coordinamento del centro collaudi di volo francese "DGA Essais en vol".I test, che non hanno previsto carburante e sono stati eseguiti tra i 1.000 e i 10.000 piedi a una velocità fino a 105 nodi, hanno. La fase successiva dei test di volo, che prevede le operazioni di contatto 'a umido', sono previste entro la fine del 2019, prima della certificazione finale nel 2021.Su richiesta dell'Agenzia francese per gli appalti della difesa (DGA),(il futuro elicottero militare multiruolo per le forze armate francesi). I test sono stati eseguiti con successo.