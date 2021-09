Kroger alza la guidance per il 2021. Previsto calo di vendite "same-store"

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 15:45







(Teleborsa) - Kroger, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha registrato vendite totali pari a 31,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre (conclusosi il 14 agosto), rispetto ai 30,5 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. La società ha guadagnato 80 centesimi per azione su base rettificata, battendo i 64 centesimi attesi dal mercato. Le vendite "same-store" (a parità di perimetro), un indicatore chiave per il settore retail, sono diminuite dello 0,6% nel secondo trimestre, anche perché l'anno scorso c'erano stati maggiori acquisti di generi alimentari e prodotti per la pulizia.



"La forte esecuzione di Kroger ha portato a vendite identiche al di sopra delle nostre aspettative interne per il secondo trimestre, mentre abbiamo continuato a ridurre i costi - ha commentato il CFO Gary Millerchip - Spinti dallo slancio dei nostri risultati e dalle tendenze sostenibili del cibo in casa, stiamo alzando la nostra guidance per l'intero anno.



Kroger si aspetta ora un profitto annuo rettificato compreso tra 3,25 e 3,35 dollari per azione, rispetto alla sua precedente previsione per 2,95-3,10 dollari per azione. La società prevede inoltre un calo dall'1% all'1,5% delle vendite same-store rettificate per l'intero anno, rispetto a un calo previsto dal 2,5% al ??4% in precedenza. Gli analisti prevedono un calo del 2,9%, secondo i dati Refinitiv.