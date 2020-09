Kraft Heinz cederà divisione formaggi a Lactalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Kraft Heinz venderà la divisione lattiero casearia ad una controllata statunitense del gruppo francese Lactalis per 3,2 miliardi di dollari.L'accordo, che dovrebbe concludersi nella prima metà del 2021, include le attività di Kraft Heinz negli Stati Uniti nel settore dei formaggi naturali, grattugiati, stagionati e speciali e quelle per la produzione dei formaggi grattugiati in Canada.La notizia galvanizza il titolo Kraft Heinz che, protagonista di un allungo verso l'alto, mostra un progresso dell'1,29%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kraft Heinz, che fa peggio del mercato di riferimento.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Kraft Heinz restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 31,46 USD. La resistenza più immediata è stimata a 33,51. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 35,56, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.