Kraft Heinz a picco: pesano svalutazioni e inchiesta SEC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata da dimenticare per il titolo Kraft Heinz, che a Wall Street accusa un calo del 27% dopo la diffusione dei conti.La multinazionale del settore alimentare ha archiviato il quarto trimestre del 2018 con perdite superiori ai 12 miliardi di dollari a causa di. In particolare le svalutazioni riguardano gli avviamenti di alcuni marchi di prodotti inscatolati pronti all'uso e sono legati al cambiamento dei gusti dei consumatori nord americani.Modesta la crescita del fatturato (+0,7%).a 40 centesimi per azione (-36%) dai 62,5 precedenti.A deprimere ulteriormente il titolo del colosso americano anche l'apertura di un'. La società ha dichiarato di non aspettarsi risvolti negativi sui conti causati da questa vicenda.