Korean Air torna a collegare Roma e Milano a Seul

Giovedì 6 Ottobre 2022, 20:30







(Teleborsa) - Korean Air è tornata a volare nei cieli italiani, con collegamenti diretti su Seul da Milano e Roma, a frequenza trisettimanale: da Malpensa, mercoledì, venerdì e domenica e da Fiumicino martedì, giovedì e sabato.



Con l'entrata in vigore dell'orario invernale, su Malpensa dal 2 novembre sarà operativo il Boeing 787-9 con 24 posti in business e 245 in economica, da gennaio e fino alla fine di marzo è previsto l'utilizzo del B777-200 con 26 posti in business e 225 in economy; da Roma in inverno opererà il B777-300 con 64 posti business e 227 in economy.



Al momento i voli non dispongono della first class.