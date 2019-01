Kolinpharma, si dimette l'AD

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di Kolinpharma, Emanuele Lusenti, ha rassegnato le proprie dimissioni, per ragioni di carattere personale.



Il Consiglio di Amministrazione, si legge in un comunicato della società, ha conferito le deleghe attribuite a Emanuele Lusenti, riguardanti essenzialmente l'ambito commerciale e la gestione del personale, al Presidente Rita Paola Petrelli, in ragione delle sue specifiche competenze e del ruolo di socio di maggioranza di Kolinpharma.











