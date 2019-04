Kolinpharma punta a raddoppiare i ricavi nel 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aumento della ricerca scientifica sui prodotti in portafoglio attraverso continui studi clinici e osservazionali; incremento del numero di prodotti in portafogli; potenziamento della struttura degli informatori medico-scientifici attraverso l'internalizzazione della funzione. Questi i tre filoni del piano industriale 2019-2021 approvato da Kolinpharma, che punta a raggiungere una significativa posizione di mercato e una ulteriore crescita della redditività(7,2 milioni di Euro).La società quotata sul mercato AIM Italia intende proseguire l'attività di sviluppo di prodotti destinati a classi terapeutiche con elevati tassi di crescita, nonché individuare formulazioni innovative verso nuovi ambiti specialistici, in cui è forte l'esigenza di integratori a supporto di terapie farmacologiche con l', strategia che se da un lato determina una variazione nella struttura dei costi, dall'altro risulta fondamentale ai fini della permanenza della risorsa nella struttura commerciale. Il piano industriale approvato conferma, sulla base di una serie di assunzioni ragionevoli, che. La società valuterà nel triennio anche una politica di crescita per linee esterne volta a consolidare la quota di mercato anche all'estero.