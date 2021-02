© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciato i dati relativi all', un indicatore chiave dell'andamento del business (KPI). Nel periodo in questione si è registrato un trend ancora positivo delle prescrizioni mediche,rispetto alle 127.887 del quarto trimestre 2019., la crescita si mostra ancora più elevata, segnando unrispetto al quarto trimestre 2019. Il trend evidenzia inoltre una significativa accelerazione nel mese di, che ha registrato una crescita delrispetto dicembre 2019.Nel 4Q 2020 si registrano, in particolare, le buone performance di Xinepa che rappresenta circa il 20% delle prescrizioni totali (il 17,5% nel 2° trimestre 2019) e di Ivuxur che rappresenta il 19,6% delle prescrizioni totali (il 17,3% nel 2019)., Presidente di Kolinpharma, ha sottolineato che i dati "evidenziano la ripresa del mercato e l'eccellente lavoro svolto da tutti i nostri collaboratori nella seconda parte di questo anno molto particolare per l'economia italiana e mondiale".