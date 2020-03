Kolinpharma ottiene in USA brevetto per Dolatrox

(Teleborsa) - Kolinpharma, attiva nel settore nutraceutico e quotata all'AIM Italia, ha ricevuto la quarta concessione di brevetto in USA per il Dolatrox, dopo quelli ottenuti per Ivuxur e Xinepa nel 2019. IL nuovo brevetto avrà validità fino al 2035.??? ?



Dolatrox è la composizione per il trattamento delle artropatie e dell'osteoartrosi, come recita il certificato brevettuale, per il quale sono state riconosciute le caratteristiche di innovazione e unicità. Per un'azione mirata al mantenimento della normale struttura cartilaginea. © RIPRODUZIONE RISERVATA