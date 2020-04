Kolinpharma ottiene in Israele brevetto per Xinepa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Kolinpharma, PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico,ha ricevuto la prima certificazione e concessione di brevetto in Israele per Xinepa® da parte dell'Ufficio Brevetti e Marchi domestico, con scadenza nel 2035., dopo quelli ottenuti negli Stati Uniti nel 2019 per Ivuxur® e per Xinepa®, al quale ne sono stati riconosciuti ben 2, e per il prodotto Dolatrox® nel mese di marzo 2020.Xinepa® è un, di tecnologia e di formula, in quanto sono state riconosciute l'innovazione e l'unicità della composizione destinata al trattamento delle neuropatie e del dolore neuropatico. E' il frutto della ricerca svolta da Kolinpharma, che ne ha dimostrato il meccanismo d'azione e la validità tramite studi in vitro e clinici, i cui risultati sono stati pubblicati su Riviste Tecnico-Scientifiche Internazionali."Continua la nostra strategia di posizionamento competitivo in Paesi chiave al di fuori dell'Italia, attraverso la certificazione dei prodotti più innovativi del nostro portafoglio - ha commentato. Israele è un Paese all'avanguardia, con alti livelli di controllo e restrizioni dovute anche alle normative Kosher,e di conferma della qualità della nostra attività di R&D con prodotti sempre più innovativi ed efficaci".