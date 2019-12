Kolinpharma, nuovo contratto di factoring pro-soluto con UBI Factor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Kolinpharma, PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico, ha siglato un nuovo contratto di factoring pro-soluto per 1.000.000 di euro con UBI Factor che"Questo nuovo contratto di factoring garantirà l'ingresso anticipato di nuove risorse finanziarie da destinare alle attività operative a supporto del nostro percorso di sviluppo, neutralizzando il rischio di credito nei confronti dei clienti - ha dichiarato. Inoltre, i risultati positivi delle prescrizioni mediche, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo del 2018, sono il segnale che conferma il maggiore e continuo interesse nei confronti dei nostri prodotti, trasmettendoci dunque grande positività per il futuro."