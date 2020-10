Kolinpharma, nuova concessione di brevetto per Milesax

(Teleborsa) - Kolinpharma, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, ha ricevuto la quinta concessione di brevetto in USA dall'Ufficio Brevetti e Marchi domestico.



Il nuovo brevetto, Patent no. 10583120, è stato ottenuto per Milesax® e avrà validità fino al 2035.



Milesax® è un integratore alimentare, a base di Magnesio bisglicinato chelato, Boswellia serrata e L-triptofano, che ha lo scopo di preservare il buon funzionamento del sistema nervoso e contribuire ad una buona funzionalità muscolare agendo sinergicamente sulle contratture, sul rilassamento muscolare e sul tono dell'umore, in particolare durante le fasi di riabilitazione e recupero. © RIPRODUZIONE RISERVATA