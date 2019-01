Kolinpharma lancia nuovo prodotto MILEDIX

(Teleborsa) - Kolinpharma, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, presenta oggi, 8 Gennaio, durante la convention annuale, MILEDIX (marchio registrato), prodotto pensato per il benessere della donna e per la cura della sindrome premestruale e dismenorrea.



MILEDIX combina in modo unico un mix inedito di principi attivi di altissima qualità, tra cui Affron®, un estratto di zafferano standardizzato e clinicamente testato, Magnesio Bisglicinato chelato e L-triptofano e Resveratrolo. Per il nuovo prodotto è stato già avviato l'iter procedurale per l'ottenimento di un nuovo brevetto.





