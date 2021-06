Kolinpharma lancia nuovo integratore alimentare certificato e patent pending

(Teleborsa) - Kolinpharma comunica il lancio del nuovo integratore alimentare di proprietà Kolinpharma Doltendix che andrà ad arricchire il portafoglio prodotti destinati all'area ortopedico-fisiatrica della linea KipBlue (la quale include già i prodotti XINEPA, XINEPA easy, MILESAX, DOLATROX e DOLATROX hcc).

Doltendix, la cui formulazione è stata sviluppata dal dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo, è un integratore alimentare formulato per il "benessere dei tendini" a base di peptidi bioattivi da collagene, astaxantina, trans-resveratrolo e vitamina C. Al pari delle altre referenze presenti in portfolio, tutte sviluppate internamente, Doltendix impiega materie prime di altissima qualità, tecnologicamente avanzate e supportate da approfonditi studi scientifici.

Doltendix è certificato Halal, Kosher, Play Sure Doping Free, inoltre è anche milk-free, lactose-free e gluten free.

Il prodotto verrà presentato alla classe medica dalla rete altamente specializzata di Informatori Medico Scientifici (IMS).

A conferma del potenziale innovativo della nuova formulazione, la Società comunica di aver depositato domanda di brevetto in Italia.