Kolinpharma investe in tecnologia OCE di IQVIA

(Teleborsa) - Kolinpharma ha sottoscritto un accordo conper lo sfruttamento della tecnologia "Orchestrated Customer Engagement" (OCE) in ambito CRM.La piattaforma Orchestrated Customer Engagement (OCE) di IQVIA, è tra le più avanzate tecnologie cloud per l'healthcare e permetterà a Kolinpharma di integrare le funzioni e informazioni di vendita, marketing e mediche correlandole al fine di trasformare e implementare strategie commerciali efficaci ed efficienti. OCE supporterà gli Informatori Medico Scientifico (IMS), i Key Account Manager (KAM) con tutte le funzionalità del Customer Relationship Management e del marketing., Presidente della PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico, ha commentato: "Kolinpharma è sempre attenta a recepire le innovazioni nell'ambito dello sviluppo del business e per questo abbiamo deciso di adottare le soluzioni offerte da IQVIA, leader mondiale nell'elaborazione, nell'analisi dei dati e nello sviluppo di tecnologie in ambito healthcare.Non festeggia il titolo a Piazza Affari: -1,02%.