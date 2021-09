Kolinpharma annuncia lancio XINPROX

1 Minuto di Lettura

Lunedì 6 Settembre 2021, 10:15







(Teleborsa) - Kolinpharma ha annunciato il lancio del nuovo integratore alimentare XINPROX allargando l'offerta commerciale nell'area uro-ginecologica della linea KIPRed, che conta già in portafoglio i prodotti Ivuxur, Almetax e Miledix.



Nato dal dipartimento di Ricerca & Sviluppo dell'azienda, XINPROX è un integratore alimentare studiato e sviluppato per il benessere della prostata e include alla base della formulazione materie prime di altissima qualità, tecnologicamente avanzate e supportate da studi scientifici, quali estratto di polline, quercetina, acido alfa lipoico e L-triptofano.



Il nuovo prodotto, per il quale è già stata depositata domanda di brevetto, è certificato Halal, Kosher e Play Sure Doping Free ed è inoltre milk-free, lactose-free e gluten free.